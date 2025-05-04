Зарубежные СМИ: Что ждет Berkshire Hathaway после ухода Уоррена Баффетта?

Уоррен Баффетт покидает пост главы Berkshire Hathaway и уйдет в отставку до конца года. О своем решении он сообщил на собрании акционеров и призвал членов правления конгломерата назначить председателем совета директоров вице-президента компании Грега Абеля. Он вступил в должность семь лет назад, и слухи о том, что он возглавит Berkshire Hathaway, появились в американских СМИ в 2021 году. Таким образом завершается 60-летняя эпоха пребывания Баффетта во главе одной из крупнейших компаний в мире. Он стал ее генеральным директором еще в 1965-м, перед этим «оракул из Омахи» выкупил контрольный пакет акций текстильной компании. Сейчас Berkshire Hathaway занимает вторую строчку в списке крупнейших публичных компаний Forbes Global 2000, стоимость ее активов превышает $1 трлн. Что теперь ждет холдинг? Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rick Wilking / File photo / Reuters Фото: Rick Wilking / File photo / Reuters

Как отмечает Reuters, Абель уже взял под свой контроль операционную деятельность и распределение капиталов Berkshire Hathaway. По данным издания, его стиль правления будет более активным, чем у прежнего руководителя. При этом 70-летний сын Баффетта Говард может занять пост неисполнительного президента холдинга, чтобы сохранить корпоративную культуру. У Уоррена Баффетта останется около 14% акций компании на сумму примерно $164 млрд.

Собеседники телеканала CNBC сообщают, что, скорее всего, Berkshire Hathaway отойдет от финансовых принципов Баффетта — не переплачивать за активы и вкладываться в акции, торгуемые ниже балансовой стоимости. Теперь это просто группа известных компаний с большими деньгами для реинвестирования, подытожил один из акционеров холдинга.

Инвестор объявил о своем уходе с поста генерального директора после того, как Berkshire Hathaway нарастила запас денег на счетах до рекордных $347 млрд, отмечает CNN. Тем не менее за первый квартал 2025-го операционная прибыль холдинга упала почти на 15%, при этом убытки год к году стали больше в три раза. Также телеканал подчеркивает, что прежде Баффетт воздерживался от критики тарифной политики Трампа, однако 3 мая он впервые осудил торговую войну, назвав ее большой ошибкой.

Уоррен Баффетт всю жизнь прожил в Небраске, начав свою карьеру с должности разносчика газет. К 15 годам он заработал первые $2 тыс., из которых больше половины вложил в ферму площадью 16 га. Миллиардером Баффетт стал ровно 40 лет назад. Однако, как пишет The Washington Post, бизнесмен до сих пор придерживается философии аскетизма. Он живет в доме в Омахе, который купил за $30 тыс. в 1958 году, а завтракает едой из McDonald's.

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