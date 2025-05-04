Путин: Россия без традиционных ценностей утратит свою идентичность

Президент РФ Владимир Путин заявил, что России необходимо сохранять свои традиционные ценности. В противном случае, по его мнению, стране грозит опасность.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я просто исходил из того, что если мы не будем опираться на наши традиционные ценности, то нас просто не будет. Просто Россия утратит свою идентичность»,— сказал господин Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Фрагмент опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Документальный фильм снят к 25-летию нахождения у власти господина Путина. В интервью он заявил, что несмотря на долгое нахождение на посту президента не чувствует себя «вершителем судеб».

Екатерина Отрашкевич