Крупные участники рынка речной навигации заинтересовались портом Сарапула

Участники рынка речной навигации, «работающие десятилетиями» в отрасли, заинтересованы в Сарапуле и Удмуртии как новой точке притяжения для туристов, заявил глава города на Каме Виктор Шестаков после речного круизного форума в Перми. Об этом он рассказал на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым, пишет пресс-служба главы и правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Что касается развития туризма, здесь у нас тоже есть определенные рекорды. По количеству судозаходов мы выросли до цифры 175. К слову говоря, в прошлую навигацию было 156. Нам есть куда расти»,— сказал господин Шестаков. Он добавил, что Сарапулу необходимо сохраниться в линейке причалов.

Отдельно глава Сарапула отметил реализацию в 2024 году межрегионального проекта «Великий волжский путь», который связывает порты Удмуртии, Татарстана, Нижнего Новгорода и Перми. По ним курсируют быстроходные суда. «Если нам удастся все сохранить, это будет тоже большой плюс для развития туризма в Удмуртии»,— сказал мэр.

Напомним, в 2024 году Сарапул посетили более 30 тыс. речных туристов за период летней туристической навигации. Последних гостей доставил 14 октября четырехпалубный лайнер «Лев Толстой».