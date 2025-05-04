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Дмитрию Неделину не хватило 31 секунды до рекорда России на Казанском марафоне

Легкоатлет Дмитрий Неделин стал победителем СберПрайм Казанского марафона, преодолев дистанцию 42,2 км за 2 часа 9 минут 38 секунд. Ему не хватило 31 секунды до рекорда России, установленного Алексеем Соколовым в 2007 году.

Легкоатлет Дмитрий Неделин стал победителем СберПрайм Казанского марафона

Легкоатлет Дмитрий Неделин стал победителем СберПрайм Казанского марафона

Фото: Прямая трансляция Казанского марафона

Легкоатлет Дмитрий Неделин стал победителем СберПрайм Казанского марафона

Фото: Прямая трансляция Казанского марафона

Второе место в Казанском марафоне занял Владимир Никитин с результатом 2:09.55, а третьим стал кениец Элкана Лангат, показавший время 2:13.15.

Среди женщин победу одержала Джудит Чероно из Кении, завершив марафон за 2:29.21. Чемпионкой России стала Марина Ковалева, финишировавшая второй с результатом 2:30.27. Луиза Дмитриева и Алена Татаринова заняли второе и третье места с результатами 2:33.20 и 2:33.22 соответственно. Всего в марафоне приняли участие 35 тыс. человек.

Рекорд Алексея Соколова остается непобитым 18-й год. Спортсмен за 2 часа 9 минут 7 секунд пробежал марафон в столице Ирландии, Дублине.

Влас Северин

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