В Госдуме хотят упростить присвоение звания «Ветеран труда» для части россиян

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова заявила, что стоит упростить присвоение звания «Ветеран труда» для работников оборонно-промышленного комплекса. Письмо с таким предложением она направила главе Минтруда Антону Котякову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Яна Лантратова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Яна Лантратова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Представляется необходимым рассмотреть вопрос об упрощении порядка присвоения категории "Ветеран труда" для специалистов ОПК»,— говорится в письме (цитата по «РИА Новости»).

В частности, депутат предлагает освободить работников оборонно-промышленного комплекса от требования иметь ведомственные награды для получения звания. А также снизить необходимый стаж: до 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин.

По словам госпожи Лантратовой, во время проведения СВО сотрудники ОПК работают в усиленном режиме и обеспечивают бесперебойную работу предприятий и поставки вооружений. Она считает, что меры соцподдержки работников отрасли пока недостаточны.

Подробнее о деятельности и целях отрасли — в материале «Оборонке предложено заглянуть в будущее».

Екатерина Отрашкевич