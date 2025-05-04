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Коммерсантъ FM
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В Госдуме хотят упростить присвоение звания «Ветеран труда» для части россиян

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова заявила, что стоит упростить присвоение звания «Ветеран труда» для работников оборонно-промышленного комплекса. Письмо с таким предложением она направила главе Минтруда Антону Котякову.

Яна Лантратова

Яна Лантратова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Яна Лантратова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Представляется необходимым рассмотреть вопрос об упрощении порядка присвоения категории "Ветеран труда" для специалистов ОПК»,— говорится в письме (цитата по «РИА Новости»).

В частности, депутат предлагает освободить работников оборонно-промышленного комплекса от требования иметь ведомственные награды для получения звания. А также снизить необходимый стаж: до 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин.

По словам госпожи Лантратовой, во время проведения СВО сотрудники ОПК работают в усиленном режиме и обеспечивают бесперебойную работу предприятий и поставки вооружений. Она считает, что меры соцподдержки работников отрасли пока недостаточны.

Подробнее о деятельности и целях отрасли — в материале «Оборонке предложено заглянуть в будущее».

Екатерина Отрашкевич

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