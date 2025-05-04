За январь — март 2025 года в Республике Марий Эл введено 124,4 тыс. кв. м жилья, что на 11,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года (138,4 тыс. кв. м). Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба главы республики Юрия Зайцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объемы ввода жилья в Марий Эл снизились на 11% по сравнению с началом 2024 года

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Объемы ввода жилья в Марий Эл снизились на 11% по сравнению с началом 2024 года

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Всего в первом квартале 2025 года планировалось ввести 87,5 тыс. кв. м жилья. Фактический объем в 124,4 тыс. кв. м превышает прогнозные показатели на 42,2%.

В сегменте многоквартирных домов введено почти 34,3 тыс. кв. м, что составляет 68% от показателей первого квартала 2024 года (50,4 тыс. кв. м). В сегменте индивидуального жилищного строительства ввели почти 90,2 тыс. кв. м, что на 2,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (88 тыс. кв. м).

Влас Северин