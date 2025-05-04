Посла РФ вызвали в МИД Узбекистана из-за притеснений мигрантов в России

Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бобур Усманов встретился с послом России в республике Олегом Мальгиновым. Господин Усманов заявил, что сообщения о нарушениях прав трудовых мигрантов из Узбекистана стали чаще поступать из России. Он говорил и о случаях жесткого обращения с гражданами республики, следует из сообщения МИД.

Господин Усманов призвал изучить этот вопрос и довести обеспокоенность властей Узбекистана до компетентных российских органов. Права и свободы узбекских граждан должны обеспечиваться законами страны их пребывания, подчеркнули в МИДе страны. В министерстве не уточнили, о каких именно сообщениях и о каких случаях притеснения говорил на встрече господин Усманов.

Стороны договорились работать над тем, чтобы защитить права и свободы россиян и узбеков в обоих государствах. Господа Мальгинов и Усманов обсудили и другие вопросы двустороннего сотрудничества.