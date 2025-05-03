Newsweek: Европа создает истребитель из-за неуверенности в поставках F-35 из США

Европейские страны, которые входят в НАТО, активизировали разработку истребителя нового поколения. Согласно прогнозам, новые истребители поступят на вооружение с середины 2030-х годов. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на военный источник.

Главная причина, по которой в Европе активнее начали работать над созданием нового истребителя, — критика европейских партнеров со стороны президента США Дональда Трампа. В частности, речь идет о его словах о недостаточном вкладе Европы в оборону НАТО.

В связи с этим, пишет издание, у европейских союзников по НАТО появился «больший стимул» в разработке истребителя шестого поколения. По словам анонимного европейского чиновника, число участников программы в Европе увеличивается.

Экс-министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис подтвердил рост интереса к созданию европейского истребителя шестого поколения после переизбрания господина Трампа. «Давление на общеевропейские проекты будет возрастать, это точно»,— отметил он.

В декабре 2022 года Япония, Италия и Великобритания договорились о совместной разработке истребителя нового поколения в рамках Глобальной программы боевой авиации (Global Combat Air Program). Этот самолет должен заменить устаревшие модели и стать одним из самых передовых. Штаб организации будет располагаться в Великобритании, возглавит ее представитель Японии, а производство возглавит Италия. Начало работы запланировано на март 2025 года.