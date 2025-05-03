Павел Дуров объявил о запуске групповых звонков в Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о запуске новой функции — групповых звонков с возможностью подключения до 200 участников. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Пользователи смогут пригласить участников в звонок с помощью ссылок, QR-кодов или прямых приглашений внутри мессенджера. При этом 200 человек — это лимит для звонков любого типа, включая обычные индивидуальные вызовы, к которым теперь можно добавлять дополнительных собеседников.

Если же требуется участие в разговоре большего числа человек, Telegram по-прежнему поддерживает голосовые и видеочаты в группах, способные вместить десятки тысяч участников одновременно, пояснил господин Дуров.

По словам господина Дурова, новый формат звонков защищен не только сквозным абонентским шифрованием, но и технологией, похожей на блокчейн. Это обеспечивает исключение любой возможности скрытого подключения к разговору, благодаря чему звонки становятся еще безопаснее.