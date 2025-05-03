РЕН ТВ: при обвале грунта в Геленджике погиб человек

На склоне в Геленджике произошел обвал грунта, передает РЕН ТВ. По информации телеканала, один человек погиб, еще двух ищут под завалами.

Грунт обвалился на Портовой улице, где проходили строительно-монтажные работы. РЕН ТВ уточняет, что все пострадавшие — уроженцы Киргизии. Точное количество раненых в сообщении телеканала не приводится.

Позже правоохранительные органы сообщили «РИА Новости» об одном погибшем и трех пострадавших. Официальных заявлений об инциденте не было.