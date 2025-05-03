Утром 3 мая в Канаше произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме на улице Пушкина, один человек погиб. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МЧС Чувашской Республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Канаше при пожаре погиб мужчина

Фото: МЧС по Чувашской Республике В Канаше при пожаре погиб мужчина

Фото: МЧС по Чувашской Республике

Возгорание началось в подъезде, где огонь охватил деревянные лестничные пролеты. Двух человек вывели через задымленный подъезд с помощью специальных устройств, еще шестерых, включая троих детей и беременную женщину, пожарные вынесли через окна по выдвижным лестницам.

К ликвидации возгорания на площади 20 кв. м были привлечены 12 специалистов и 4 единицы техники МЧС России. Огонь удалось полностью потушить через 30 минут.

В результате пожара погиб 35-летний мужчина. По данным МЧС, он сначала покинул свою квартиру на втором этаже, но затем вернулся в горящее здание.

Влас Северин