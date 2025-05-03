Под Белгородом может появиться дом комфорт-класса за 450 млн рублей

Специализированный застройщик «Оникс-Дубрава» бизнесмена Алесандра Рындина заявило проект монолитного кирпичного дома переменной этажности (4-8). МКД комфорт-класса появится в поселке Репное Белгородского района. Предварительная стоимость строительства — 449,1 млн руб. Это следует из опубликованной проектной декларации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: единая информационная система «Наш.дом.РФ» Фото: единая информационная система «Наш.дом.РФ»

Проект реализовывается на участке 3,7 тыс. кв. м., который находится в собственности застройщика. Земля расположена на берегу природоохранной зоны реки Тихая сосна в границах ЗАО «Агрофирма Дубовое», уточняется в документации.

Общая площадь будущего дома составит 6,9 тыс. кв. м, жилая — 4,8 тыс. кв. м. В МКД предусмотрено 98 квартир, в том числе 55 однокомнатных, 30 двухкомнатных и 13 трехкомнатных. Квартиры-студии с черновой отделкой начинаются от 28 кв. м. На придомовой территории запланированы по одной детской, спортивной и контейнерной площадке. Парковочные места вне территории дома — 88.

Сдача дома ожидается во втором квартале 2026 года. Выдача ключей — 15 апреля 2026-го. Квартиры будут продаваться с использованием эскроу-счетов.

Неподалеку от места, где планируется МКД, компания уже возводит комплекс четырехэтажных домов из сборного железобетона. По собственным данным, специализированный застройщик «Оникс-Дубрава» образован в 2021 году для развития территории в поселке Дубовое, а именно осуществления застройки многоквартирными жилыми домами и таунхаусами. Выступает генеральным подрядчиком в реализации собственных проектов.

По данным Rusprofile, «Оникс-Дубрава» занимается строительством жилых и нежилых зданий и является частью ГК «Оникс». 100% контролируется Александром Рындиным. В 2024 году «Оникс-Дубрава» сработал с нулевой выручкой и прибылью. Группа показала выручку в 543 млн руб. (-15% к 2023 году), чистая прибыль — 2,7 млн руб. (-91%). Также в ее состав входит ООО СЗ «Оникс-Северный», которая возводит дома в одноименном поселке. Эта дочерняя компания сдала уже более 13 домов.

Анна Швечикова