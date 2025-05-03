Российский вратарь Хайкин начал процесс получения норвежского гражданства

Вратарь норвежского «Буде-Глимта» Никита Хайкин, имеющий российский, британский и израильский паспорта, начал процедуру получения норвежского гражданства. Об этом сообщил агент футболиста Эмефи Атта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Хайкин

Фото: Novak Djurovic / Reuters Никита Хайкин

Фото: Novak Djurovic / Reuters

«Есть ли у Никиты желание сыграть за сборную России? Мы пока не обсуждали этот вопрос, потому что из России к нам никто не обращался. Сейчас Никита проходит процедуру получения норвежского паспорта»,— отметил Атта (цитата по «Sport24»)

Хайкин выступает за норвежский футбольный клуб «Буде-Глимт» с 2019 года, четырежды становился чемпионом страны. Его трансферная стоимость оценивается в €1,7 млн. Ранее вратарь провел пять матчей за юношеские и молодежную сборные России, а также дважды вызывался в основную команду, но на поле не выходил.

В ноябре 2024 года футболист впервые публично заявил о намерении получить норвежский паспорт.