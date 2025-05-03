Казаки Северо-Запада впервые пройдут парадным строем по Дворцовой площади

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что впервые казаки Северо-Запада пройдут парадным строем по Дворцовой площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«На Дворцовой площади промаршируют казаки-ветераны специальной военной операции. Некоторые из них недавно вернулись с фронта», – сказал господин Беглов.

Он добавил, что именами казаков, удостоенных звания Героя Советского Союза, названы 14 улиц Петербурга. В 2024 году на аллее памяти Пискаревского мемориального кладбища была установлена памятная плита «Казакам-воинам героическим защитникам Ленинграда».

В настоящее время 27 казачьих батальонов принимают участие в СВО. Более 900 уже прошли боевые испытания, 91 воин удостоен государственных наград за мужество и героизм.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что число ветеранов ВОВ за год сократилось в Петербурге на 7000 человек.

Андрей Маркелов