Медведев: при провокации в День Победы нет гарантий, что в Киеве наступит 10 мая

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского. Ранее лидер киевского режима сказал, что не может гарантировать безопасность политиков, планирующих приехать на парад 9 Мая на Красную площадь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая»,— подчеркнул зампред Совбеза в своем Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что, если украинская сторона нарушит объявленное перемирие — с 0:00 8 мая до 0:00 11 мая, российская армия даст адекватный и эффективный ответ. Россия рассчитывает, что Украина последует примеру прекращения огня в эти дни, однако подготовлена к возможным нарушениям.