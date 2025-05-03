Прокуратура Новороссийска взяла на контроль помощь пострадавшим от атаки БПЛА

В Новороссийске прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Этой ночью в результате атаки беспилотников повреждены многоквартирные дома в ЖК «Аврора» и по улице Суворовской. Пострадали пять человек, среди них двое детей. Прокурор города Алексей Грудин следит за ситуацией на месте.

Как сообщил глава города Андрей Кравченко, на территории Новороссийска введен режим чрезвычайной ситуации.

Алина Зорина