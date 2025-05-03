В Казани из-за марафона перекрыт центр города и изменена схема движения троллейбусов

В Казани из-за Международного легкоатлетического марафона с 3 по 4 мая ограничили движение по центральным улицам города и изменили работу троллейбусов.

3 мая с 6:00 до 12:45 перекрыты участки на улицах Профсоюзная, Ташаяк, Батурина и Кремлевская дамба. С 10:05 до 12:45 ограничения коснулись Кремлевской набережной, Лево-Булачной и Право-Булачной. Парковка у Центрального стадиона закроется до 4 мая, а улица Ташаяк будет полностью перекрыта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

4 мая с 4:45 до 14:40 будут перекрыты улицы Кремлевская набережная, Батурина, Профсоюзная, Право-Булачная, Лево-Булачная, Кремлевская дамба и Декабристов.

С 4:45 до 9:10 закроют часть улицы Чистопольская от Декабристов до А. Бичурина, а с 4:45 до 10:00 — участок от А. Бичурина до Чистопольского кольца. С 5:30 до 10:00 полностью остановят движение на Чистопольском кольце и вокруг стадиона «Ак Барс-Арена».

С 5:30 до 10:40 перекроют движение по улице Ф. Амирхана от дома № 62 по Чистопольской до улицы С. Хакима, а также по дороге под мостом Миллениум и от дома № 67 до № 78 по улице Подлужной. Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и пользоваться объездными путями.

3 мая с 6:00 до 11:00 изменят маршруты троллейбусов № 3, 5, 6, 7, 8, 12, а маршрут № 2 закроют. 4 мая с 4:00 до 15:00 продолжатся изменения, включая сокращение маршрута троллейбуса № 1 от Горьковского шоссе до станции метро «Козья Слобода».

3 и 4 мая также изменена схема движения троллейбусов города. 4 мая с 04:00 до 15:00 изменится схема движения троллейбусов № 1, 3, 5, 6, 7, 8 и 12. Так, троллейбус № 1 будет курсировать только от Горьковского шоссе до станции метро «Козья Слобода». Движение троллейбуса № 2 будет полностью приостановлено до завершения марафона, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Влас Северин