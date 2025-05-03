Циклонический вихрь принесет в Петербург 3 мая кратковременные дожди

Петербург 3 мая ощутит влияние циклонического вихря, центр которого в середине дня окажется над севером Карелии. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам синоптика, в регионе ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Столбики термометров покажут до 12 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью до 11 м/с. Атмосферное давление подрастет и составит 748 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в связи со сложными погодными условиями в городе объявлен «желтый» уровень опасности. В МЧС подчеркивают, что вместе с дождями возможны грозы.

Андрей Маркелов