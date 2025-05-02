В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ветра

Вечером в пятницу и днем в субботу, 2-3 мая, в Петербурге ожидается ухудшение погоды из-за прогнозируемой грозы и сильного ветра. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В связи со сложными погодными условиями в городе объявлен «желтый» уровень опасности. Как уточнили в Росгидрометцентре, с 21:00 2 мая до 21:00 3 мая усиление ветра в Петербурге составит до 15-18 метров в секунду. С 12:00 до 21:00 3 мая местами пройдет гроза.

«Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду. Автомобилистов и пешеходов просят проявлять особую осторожность во избежание риска возникновения ДТП.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в последний раз «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра в Петербурге объявляли 28 апреля.

Андрей Цедрик