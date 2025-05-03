Строители линий обороны в Курской области взыскивают с властей 885,7 млн рублей

Московское ООО «Техимпэкс» Ивана Уткина, выступавшее подрядчиком возведения линий обороны на границе с Украиной в Курской области, подало в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд жалобы на отказные решения первой инстанции по спорам с АО «Корпорация развития Курской области» общей суммой 885,7 млн руб. Корпорация выступала заказчиком строительства, а компания считает, что власти не расплатились с ней.

Между московской компанией и курскими властями развиваются несколько судебных разбирательств. Как следует из материалов дела, с апреля по октябрь 2024 года «Техимпэкс» подал против корпорации развития четыре иска. В одном из них речь идет о «понуждении к исполнению обязательства», где сумма требований составляла 353,4 млн руб. Три других касаются выплат задолженности и неустоек (иски на 179,2 млн, 277,4 млн и 254,9 млн руб. соответственно). Подробности дел в картотеке арбитража не приводятся, так как они рассматриваются в закрытом режиме.

По всем четырем искам арбитражный суд региона в марте-апреле 2025 года отказал в удовлетворении требований компании. Эти решения регионального суда «Техимпэкс» теперь будет оспаривать в апелляционном суде.

По данным Rusprofile, ООО «Техимпэкс» зарегистрировано в Ярославской области в 2007 году, но в 2022-м компания сменила адрес регистрации на офис в Москве. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец и директор — ярославский бизнесмен Иван Уткин. Он также является собственником и руководителем ярославского ООО «Строитель» (специализированные строительные работы). По итогам 2023 года выручка «Техимпэкса» составила 567 млн руб., чистая прибыль — 13 млн руб.

В конце 2024 года МВД России по Курской области задержало гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина и его бывшего заместителя Игоря Грабина по обвинению в злоупотреблениях при строительстве линии обороны на границе с Украиной. Дело связано с контрактом на возведение фортификационных сооружений рядом с поселками Теткино и Попово-Лежачи. Изначально работы должна была выполнить другая компания, получившая аванс в 153 млн руб., но не завершившая работ. Контракт был передан «Техимпэксу» с авансом в 173 млн руб. В эту сумму следствие оценило ущерб.

Кроме того, «Техимпэкс» стал одним из ответчиков по иску Генпрокуратуры РФ о взыскании 3,2 млрд руб. По версии следствия, средства были присвоены при строительстве линий обороны в Курской области. Среди них также представлены «КТК Сервис», Владимир Лукин, Игорь Грабин и другие.

О том, кто может ответить за хищения при создании оборонительных сооружений,— в материале «Ъ-Черноземье» «Курские "откаты" оценили в Москве»

Анна Швечикова