Подрядчик линии обороны не смог взыскать с курской корпорации развития 255 млн

Арбитражный суд Курской области отказал московскому ООО «Техимпэкс» во взыскании 254,9 млн руб. с АО «Корпорация развития Курской области». Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. В эту сумму истец оценил задолженность и неустойку по договору, заключенному в апреле 2023 года. Другие подробности дела не приводятся, так как оно рассматривалось в закрытом режиме. Одним из третьих лиц в нем выступало Министерство обороны РФ.

Иск был подан в июле 2024 года. Всего с апреля по октябрь прошлого года «Техимпэкс» заявил о требованиях к корпорации на 823,5 млн руб. Еще три иска на 568,6 млн руб. рассматриваются в арбитражном суде региона — также в закрытом режиме.

По данным Rusprofile, ООО «Техимпэкс» зарегистрировано в Ярославской области в 2007 году, но в 2022-м компания сменила адрес регистрации на офис в Москве. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец и директор — ярославский бизнесмен Иван Уткин. Он также является собственником и руководителем ярославского ООО «Строитель» (специализированные строительные работы). По итогам 2023 года выручка «Техимпэкса» составила 567 млн руб., чистая прибыль — 13 млн руб.

В конце прошлого года управление МВД России по Курской области задержало генерального директора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина и его бывшего заместителя Игоря Грабина по обвинению в злоупотреблениях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Обоих фигурантов заключили под стражу.

Согласно документам, с которыми ознакомился «Ъ», в основе дела лежит контракт на строительство фортификационных сооружений рядом с приграничными поселками Теткино и Попово-Лежачи. Изначально построить их должна была местная компания «КТК Сервис», получившая в качестве аванса почти 153 млн руб. Свои обязательства она не выполнила, но корпорация не попыталась вернуть деньги и просто передала контракт «Техимпэксу», заплатив ему 173 млн руб. в качестве аванса. В эту сумму следствие оценило ущерб.

Кроме того, «Техимпэкс» стал одним из ответчиков по иску Генпрокуратуры РФ о взыскании 3,2 млрд руб., якобы присвоенных при строительстве линий обороны в Курской области. Среди них также представлены «КТК Сервис», Владимир Лукин, Игорь Грабин и другие.

Подробнее об этом иске — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова