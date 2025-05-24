25 мая исполняется 46 лет генеральному директору АО «УК "Аэропорты регионов"» Евгению Чудновскому

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Чудновский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Евгений Чудновский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор АО «Международный аэропорт Шереметьево» Михаил Василенко:

— Уважаемый Евгений Александрович! Искренне рад поздравить Вас с днем рождения! Проекты, реализованные УК «Аэропорты регионов» под Вашим руководством, обеспечили качественный сервис для пассажиров и авиакомпаний в ряде ключевых регионов нашей страны. Безусловно, успехи, репутация и достижения компании напрямую связаны с Вами и Вашей командой. В них в полной мере нашли отражение такие качества, как умение находить нестандартные решения, стремление всегда добиваться лучшего результата, глубокое знание специфики гражданской авиации. Ценю нашу совместную плодотворную работу по комплексному развитию и модернизации отрасли, внедрению новых отраслевых стандартов и передовых технологических решений в рамках деятельности Индустриального центра компетенций «Аэропорты» и Международной ассоциации аэропортов. Желаю Вам крепкого здоровья, новых масштабных проектов и энергии для их реализации! Пусть успех и удача сопутствуют Вам во всех начинаниях!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»