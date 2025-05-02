Друзы Израилевы

Власти Сирии и друзы договорились о разоружении. Представляющие религиозное меньшинство старейшины согласились передать правительству тяжелое вооружение, заявили власти провинции Риф-Дамаск. 29 апреля в городе Джарамана вспыхнули столкновения: друзские отряды не дали вооруженным неправительственным отрядам заехать в город. По данным телеканала «Аль-Маядин», за последние два дня в небольших городах южнее Дамаска, в стычках местных ополченцев с правительственной армией погибли 22 человека. На этом фоне духовный лидер друзов Сирии призвал ввести в страну международные силы. Иностранные миротворцы должны защитить представителей нацменьшинства от нападений провластных группировок, заявил глава друзской общины Хикмат аль-Хиджри.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yamam al Shaar / Reuters Фото: Yamam al Shaar / Reuters

Новые власти проводят политику этнических чисток, поясняет ведущий научный сотрудник Центра Ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов: «Международное сообщество проигнорирует судьбу друзов так же, как и проигнорировало судьбу алавитов-христиан на побережье. В западных СМИ об этом практически нет никакой информации. У друзов существует несколько группировок, одна из которых продалась Израилю и сейчас продвигает эту повестку, что надо уйти под руку сильной региональной державы. Остальные группировки продолжают выступать за территориальное единство Сирии и за единство народа. Друзы будут сопротивляться и сражаться до последнего, они понимают, что им грозит полный геноцид. Плюс тут еще подключились бедуинские племена, которые столетия борются за ресурсы в провинции Эс-Сувейда уже с друзами. Тут два варианта: или все-таки правительство Ахмеда аш-Шараа может взять под контроль боевиков, или действительно это будет просто массовая бойня. Конечно, призыв в первую очередь к Европе и США».

Прошлой ночью Израиль нанес удары по цели рядом с президентским дворцом в Дамаске. Как сообщили в офисе премьер-министра Биньямина Нетаньяху, это сделано, чтобы предотвратить угрозу для общины друзов. При этом сами сирийские власти заявили посланникам Дональда Трампа, что готовы к миру с Израилем. В правительстве исламистов уверены, что урегулирование взаимоотношений с Иерусалимом приведет к снятию санкций.

Из влиятельных стран только у еврейского государства есть стратегический интерес защищать сирийских друзов, говорит востоковед, эксперт Российского совета по международным делам Леонид Цуканов: «Прения по линии нацменьшинств для Сирии и ранее были достаточно болезненной историей. Но сейчас же, после смены режима, национальный вопрос закономерно обострился. Трения между новым режимом и нацменьшинствами кратно усилились. И столкновения с алавитами, и предыдущую вспышку активности на Голанских высотах, и трения с курдами — все это стало своего рода обыденностью для Сирии. Друзы оказались в выгодном положении с точки зрения их географического нахождения. Значительная часть друзов расселена на Голанских высотах. Израиль использовал как раз таки друзский фактор и угрозу друзскому меньшинству для того, чтобы превентивно расширить буферную зону на Голанских высотах, занять новые территории. Соответственно, он использует и нынешние столкновения для того, чтобы укреплять положение в данной части Сирии.

Когда ситуация обострилась, когда есть большое количество жертв и призывы к внешнему миру, Израиль вполне может более активно включиться в конфликт. Израильская авиация уже вторые сутки наносит удары по объектам сирийской армии как раз в тех районах, где идут этнические столкновения.

Если говорить о других крупных игроках, то США, напротив, нацелены на уменьшение присутствия, вмешиваться в противостояние с нацфактором они вряд ли будут, поскольку еще до конца не определились с позицией относительно нынешнего сирийского режима. Турция поддерживает в большей степени Дамаск и, соответственно, также не будет выступать против него. Европейские страны заняты вопросами в других частях Ближнего Востока. Российская сторона отреагирует на призыв, но больше в дипломатической плоскости».

После падения режима Башара Асада Израиль неоднократно высказывался в поддержку сирийских друзов. Глава МИД еврейского государства Гидеон Саар заявил накануне, что мировое сообщество должно защитить меньшинства в Сирии. В свою очередь, друзская община в Израиле потребовала от властей страны остановить исламистов. Центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Великобритании, подсчитал, что с начала марта в Сирии из-за этнических чисток погибли около тысячи мирных жителей.

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Леонид Пастернак