Нетаньяху: армия Израиля атаковала цель рядом с президентским дворцом в Дамаске

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны атаковала цель рядом с президентским дворцом в сирийском Дамаске. По его словам, это было сделано, чтобы предотвратить угрозу для общины друзов в Сирии.

1 мая министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что государство ответит силой, если новые власти не смогут предотвратить атаки на общину друзов в Сирии. По его словам, 30 апреля, после нападений на друзов в Сирии, он и премьер-министр приказали Армии обороны Израиля нанести предупредительные удары по экстремистам.

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