В Штутгарте Gelandewagen въехал в толпу людей, пострадали восемь человек

В немецком Штутгарте вечером 2 мая автомобиль Mercedes Gelandewagen въехал в толпу людей, сообщает T-Online. Восемь человек пострадали, трое из них получили серьезные травмы. Одного из пострадавших доставили в реанимацию. Инцидент произошел у станции Ольгек, рядом с трамвайной остановкой.

Водитель задержан. По предварительным данным полиции, это был несчастный случай. Признаков, указывающих на теракт или предумышленное преступление, нет. В полиции подчеркнули, что опасности для населения нет.

Авария вызвала значительный резонанс, поскольку за последние месяцы в западных странах, включая Германию, произошло несколько подобных инцидентов. Сейчас сотрудники полиции продолжают работать на месте. Выясняются все обстоятельства происшествия.