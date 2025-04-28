Порывы ветра и мокрый снег ожидаются в Петербурге 28 апреля

В Петербурге 28 апреля сохранится облачная с прояснениями погода. Прогнозируется небольшой мокрый снег, который утром будет переходить в дождь, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Ветер юго-западный, западный. После ночи его скорость увеличится, днем местами ожидаются порывы сильного ветра.

Температура воздуха днем составит +10...+12 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

UPD: В связи с неблагоприятными погодными условиями в Северной столице объявлен «желтый» уровень опасности. Он будет действовать с 12:00 до 21:00.

Дарья Астанина