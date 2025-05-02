Reuters: Euroclear намерен передать инвесторам €3 млрд за счет активов России

Бельгийский депозитарий Euroclear намерен разморозить и перераспределить €3 млрд из заблокированных активов России на своем счету. Деньги планируется передать в качестве компенсации западным инвесторам, средства которых якобы были изъяты Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и попавший в его распоряжение документ.

Собеседники агентства утверждают, что Euroclear получил разрешение от бельгийских властей на передачу средств в марте. 1 апреля компания уведомила о предстоящих выплатах своих клиентов. Средства каких именно российских владельцев будут использованы для выплаты, не уточняется.

Агентство отмечает, что передача средств сократит объемы заблокированных в Европе активов России, которые считались рычагом воздействия на Москву. Возможность частичной разморозки появилась у Евросоюза в прошлом году после изменения санкционного режима.

Общая сумма замороженных активов России на счету Euroclear составляет €10 млрд. Они принадлежат российским юридическим и физическим лицам, попавшим под санкции Евросоюза после начала конфликта на Украине. Всего в ЕС находится более €200 млрд евро российских активов.

О процессе разморозки российских активов — в материале «Ъ FM» «Двойное лицензирование затруднило разморозку».