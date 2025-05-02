Трамп лишил финансирования радиостанцию NPR и телекомпанию PBS

Президент США Дональд Трамп обвинил в предвзятой подаче новостей радиостанцию NPR и телекомпанию PBS. Глава государства лишил эти СМИ финансирования. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Документ запрещает любое прямое или косвенное финансирование радиостанции и службы телевещания. Утверждается, что NPR и PBS оказывают поддержку Демпартии США в нарушение требования о политической нейтральности. Кроме того, в штат новостной редакции NPR ни входит ни одного сторонника Республиканской партии.

«Не имеет значение, какие взгляды продвигают NPR и PBS. Важно то, что ни одна из этих структур не предоставляет налогоплательщикам справедливого, достоверного и беспристрастного освещения текущих событий»,— говорится в документе. В заявлении отмечается, что NPR и PBS получали «десятки миллионов долларов» из средств налогоплательщиков ежегодно. Федеральная комиссия по связи и другие компетентные ведомства будут расследовать возможные случаи дальнейших нарушений со стороны этих СМИ.

В апреле президент США обвинил выходящую на телеканале CBS программу «60 минут» в распространении ложных сведений о нем и призвал лишить ее лицензии СМИ. Речь шла о выпуске, который касался политики господина Трампа в отношении Гренландии, а также о сюжете с интервью президента Украины Владимира Зеленского.