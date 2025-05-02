Минпросвещения представит список игрушек для детсадов в 2026 году

Минпросвещения готовит список игрушек, рекомендованных для всех детских садов России. Представить перечень планируется в 2026 году. Об этом сообщает министр просвещения Сергей Кравцов.

«Это не быстрый процесс»,— сказал глава Минпросвещения ТАСС. Для создания перечня планируется опросить экспертное сообщество и участников образовательного процесса. По словам первого замминистра просвещения Александра Бугаева, в перечне будут преобладать отечественные игрушки. В министерстве пояснили, что сейчас регионы сами выбирают игрушки и средства обучения в детсадах.

Минпросвещения также считает необходимым ввести на законодательном уровне экспертизу игрушек. Существующий сейчас механизм добровольной сертификации игрушек и игр, по оценкам министра, недостаточно эффективен. По словам господина Кравцова, в магазинах представлены игрушки, которые формируют у детей ценности, противоречащие традиционным российским.

В 2024 году Роскачество разработало ГОСТ для проведения психолого-педагогической экспертизы детских игрушек и определило критерии, по которым будет определяться возможный вред от товаров. К «вредным» игрушкам отнесли, в том числе, те, которые демонстрируют половые отношения и сделаны с использованием бранной лексики.