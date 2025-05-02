Высадка 200 лип в Уфе обойдется в 16 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы заключило с ООО «Стройойл» контракт на озеленение с элементами ландшафтного дизайна. Начальная цена закупки составляла 18,3 млн руб. Заявки на аукцион подали четыре участника. Победитель закупки предложил наилучшую цену — 16 млн руб. Работы профинансируют из городского бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как следует из техзадания, подрядчик должен высадить 202 крупномерные липы (мелколистной, крупнолистной и европейской), установив деревянные распорки для защиты деревьев, а также подкармливать, обрабатывать от паразитов, при необходимости обрезать и поливать их. Точные места высадки деревьев будут указаны заказчиком в заявке.

ООО «Стройойл» зарегистрировано в городе Октябрьском. Уставный капитал — 25 тыс. руб. Совладельцами компании выступают Гульназ Набиева, Айнур и Айдар Зайнетдиновы. Основной вид деятельности компании — строительство коммунальных объектов. 2024 год «Стройойл» завершил с 3,9 млн руб. убытка, выручка составила 23,2 млн руб.

Наталья Балыкова