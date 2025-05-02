Самолет с пятью пассажирами исчез в Боливии

На севере Боливии исчез самолет Cessna 172CP с пятью людьми на борту, среди которых есть ребенок, сообщил президент страны Луис Арсе в своем Telegram-канале. Сообщается, что власти уже привлекли военных к поиску.

«Самолет пропал, выполняя маршрут между населенным пунктом Баурес и городом Тринидад в департаменте Бени»,— написал президент страны.

Управление гражданской авиации Боливии сообщило, что пилот пропавшего самолета 30 апреля подал сигнал бедствия, а затем перестал выходить на связь. Самолет находился в 109 км к северо-востоку от Тринидада, административного центра Бени.