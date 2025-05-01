Полянский заявил, что с нетерпением ждет сотрудничества с Уолтцем в ООН

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в соцсети Х заявил, что с нетерпением ждет сотрудничества с Майком Уолтцем, чью кандидатуру на пост постпреда США выдвинул президент Дональд Трамп.

Для назначения господина Уолтца на должность постпреда требуется одобрение Сената США. Процесс предусматривает обсуждение в комитете по иностранным делам и голосование полного состава верхней палаты Конгресса, где республиканцы занимают 53 места.

1 мая Майк Уолц покинул пост советника президента США по нацбезопасности, сообщили Fox News. Также был уволен его заместитель Алекс Вонг. Как пишет Politico, господин Уолц утратил доверие других представителей Белого дома. В марте он случайно добавил главного редактора газеты The Atlantic в секретный чат мессенджера Signal. В чате обсуждалась военная операция против йеменских хуситов.

Подробнее о скандалах с Signal — в материале «Ъ» «Глава Пентагона вновь попал в Сигналгейт».