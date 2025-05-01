Белгородский водоканал расторг контракт с АО «Акватик» на 1,2 млрд рублей

ГУП «Белоблводоканал» в одностороннем порядке расторг контракт со столичным АО «Акватик», которое должно было выполнить работы в рамках первого этапа реконструкции очистных сооружений муниципальной канализации в Песчанском сельском округе Старого Оскола. Стоимость работ составляла 1,25 млрд руб. Из этой суммы подрядчиком было исполнено работ на 99,4 млн руб., заплатили ему 94,9 млн руб., следует из документов торгов.

Согласно условиям закупки, работы должны были быть выполнены до 30 ноября 2024 года. Однако, согласно решению об отказе от контракта, по состоянию на 9 апреля 2025 года предусмотренный объем работ подрядчиком выполнен не был. «Работы на объекте подрядчиком фактически не ведутся, подрядчик о приостановке работ на объекте не сообщал»,— говорится в документах торгов. При этом сроки выполнения изначально были установлены на конец 2022 года, а затем дважды продлевались.

Претензионные требования заказчика подрядчик не удоволетворил. С учетом систематических нарушений условий контракта, ведущих к снижению качества работ, нарушений сроков исполнения контракта, а также неисполнения требований «об устранении недостатков в разумный срок, установленный заказчиком», «Белоблводоканал» принял решение отказаться от услуг АО «Акватик» в рамках исполнения данного контракта.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Акватик» зарегистрировано в Москве в ноябре 1996 года для строительства гидротехнических сооружений. Уставный капитал — 247 тыс. руб. По итогам 2023 года выручка компании составила 3 млрд руб., чистая прибыль — 91,9 млн руб. Гендиректором и единственным владельцем является Дмитрий Башкиров. «Акватик» — давний подрядчик «Росморречфлота» и ФБУ «Беломорканал»: с первым организация за последние пять лет заключила 23 контракта на 4,8 млрд руб., со вторым — пять контрактов на 760 млн руб. Кроме того, в 2019–2021 годах «Акватик» получил два договора на строительство сооружений биологической очистки на острове Голодный в Волгограде на общую сумму 3,4 млрд руб.

В конце 2021 года столичное АО «Акватик» стало единственным участником торгов на заключение контракта по выполнению первого этапа реконструкции очистных сооружений Старооскольского городского округа Белгородской области. Компания не стала снижать начальную цену контракта в 1,25 млрд руб. Подрядчику предстояло к концу 2022 года завершить все виды работ, от ремонта цехов до строительства аэробного стабилизатора на водоканале в Песчанском сельском округе. По условиям договора подрядчик к концу 2022 года должен был реконструировать сооружения механической и биологической очистки, сооружения по уплотнению избыточного ила и построить аэробный стабилизатор, а также благоустроить территорию.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова