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Коммерсантъ FM
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В Ивановской области поезд снес грузовик, груженный кегами с пивом

В Тейкове товарный поезд на переезде врезался в КамАЗ, в котором были пивные кеги. Грузовик превратился в груду металла. Водитель и пассажир КамАЗа выжили, но получили тяжелые травмы, сообщили в полиции Ивановской области.

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Фото: @PolisIv37

Фото: @PolisIv37

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Фото: @PolisIv37

Фото: @PolisIv37

Грузовик перевернулся и вылетел на обочину. Поезд же не сошел с рельсов. Он проехал еще километр от места аварии, пока не затормозил, уточнили в полиции. Сотрудники МВД выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

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