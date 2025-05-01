В Ивановской области поезд снес грузовик, груженный кегами с пивом

В Тейкове товарный поезд на переезде врезался в КамАЗ, в котором были пивные кеги. Грузовик превратился в груду металла. Водитель и пассажир КамАЗа выжили, но получили тяжелые травмы, сообщили в полиции Ивановской области.

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Грузовик перевернулся и вылетел на обочину. Поезд же не сошел с рельсов. Он проехал еще километр от места аварии, пока не затормозил, уточнили в полиции. Сотрудники МВД выясняют причины и обстоятельства произошедшего.