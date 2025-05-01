Хоккеист Никита Кучеров вошел в число номинантов на «Харт Трофи»

Российский нападающий «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров номинирован на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В число претендентов на получение награды также вошли немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерс» Леон Драйзайтль и американский вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллибайк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Klement Neitzel-Imagn Images / Reuters Фото: Kim Klement Neitzel-Imagn Images / Reuters

Победитель определяется голосованием членов Ассоциации журналистов лиги в каждом из городов, где есть клубы НХЛ.

В завершившемся регулярном сезоне Кучеров стал лучшим бомбардиром, набрав 121 очко (37 голов + 84 передачи) за 78 матчей. Драйзайтль возглавил гонку снайперов: в 71 встрече он забросил 52 шайбы, а также отметился 54 голевыми пасами. Хеллибайк в 63 матчах одержал 48 побед при 92,43% отраженных бросков. В среднем за игру он пропускал 2,02 шайбы.

Кучеров и Драйзайтль выигрывали «Харт Трофи» в 2019 и 2020 годах соответственно.

«Харт Трофи» вручается с 1924 года. Из российских игроков его обладателями становились Сергей Федоров (1994), Александр Овечкин (2008, 2009, 2013) и Евгений Малкин (2012).

Никита Кучеров дважды выигрывал Кубок Стэнли (2020, 2021) в составе «Тампы». Он трижды становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ (2018/2019, 2023/2024, 2024/2025), а также является обладателем «Тед Линдсей Эворд» — награды, вручаемой лучшему хоккеисту регулярного сезона по версии Ассоциации игроков НХЛ. Вчера стало известно, что он вошел в число кандидатов на получение приза по итогам этого сезона.

Таисия Орлова