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Коммерсантъ FM
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В Англии трансгендерным женщинам запретят играть в женский футбол

С 1 июня трансгендерные люди, которые родились мужчинами и сделали переход, больше не смогут участвовать в женских футбольных соревнованиях на всех уровнях — от профессионального спорта до любительских лиг. Об этом объявила Футбольная ассоциация Англии (FA). Решение последовало за вердиктом Верховного суда Великобритании, объяснили в FA.

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

«Мы свяжемся с зарегистрированными трансгендерными футболистками, чтобы объяснить изменения и рассказать, как они могут остаться частью футбольного сообщества»,— заявили в ассоциации.

CNN пишет, что решение может коснуться около 20 английских трансгендеров. Они играют в любительских лигах. Заявление FA было опубликовано через несколько дней после того, как шотландская ассоциация также запретила трансгендерным женщинам играть в футбол с начала следующего сезона.

Верховный суд Великобритании 16 апреля постановил, что термины «женщина» и «пол» в Законе о равенстве 2010 года относятся исключительно к биологическому полу. Таким образом, они не могут применяться к трансгендерным женщинам.

Фотогалерея

Гендерные превращения

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&lt;b>Эллиот Пейдж&lt;/b>, Канада&lt;br> 16 марта 2021 года актер Эллиот Пейдж стал первым трансгендерным мужчиной на обложке журнала Time. Имя при рождении — Эллен. Наиболее известна по своим ролям в фильмах «Джуно», «Начало» и двух частях серии фильмов «Люди Икс». В 2014 году совершила каминг-аут как лесбиянка, а в 2020 году как трансгендерный мужчина

Эллиот Пейдж, Канада
16 марта 2021 года актер Эллиот Пейдж стал первым трансгендерным мужчиной на обложке журнала Time. Имя при рождении — Эллен. Наиболее известна по своим ролям в фильмах «Джуно», «Начало» и двух частях серии фильмов «Люди Икс». В 2014 году совершила каминг-аут как лесбиянка, а в 2020 году как трансгендерный мужчина

Фото: TIME / Reuters

&lt;b>Валентина Сампайо&lt;/b>, Бразилия&lt;br> Актриса и модель. В августе 2019 года стала первой открытой трансгендерной моделью Victoria’s Secret. Называет себя Валентиной с 12 лет, имя, данное при рождении, и возраст, в котором совершила трансгендерный переход, не открывает. В 2014 году из-за трансгендерной идентичности была уволена со своей первой работы моделью. Сотрудничала с L’Oreal Paris, Dior, H&amp;M, Marc Jacobs, Moschino, Philipp Plein, модельным агенством The Lions. В 2016 году стала первой моделью-трансгендером на обложке журнала Vogue

Валентина Сампайо, Бразилия
Актриса и модель. В августе 2019 года стала первой открытой трансгендерной моделью Victoria’s Secret. Называет себя Валентиной с 12 лет, имя, данное при рождении, и возраст, в котором совершила трансгендерный переход, не открывает. В 2014 году из-за трансгендерной идентичности была уволена со своей первой работы моделью. Сотрудничала с L’Oreal Paris, Dior, H&M, Marc Jacobs, Moschino, Philipp Plein, модельным агенством The Lions. В 2016 году стала первой моделью-трансгендером на обложке журнала Vogue

Фото: AP

&lt;b> Кейтлин Дженнер&lt;/b>, США&lt;br> До перехода была Брюсом Дженнером, спортсменом-легкоатлетом, золотым призером Олимпиады 1976 года в Монреале, отцом шестерых детей и звездой шоу «Семейство Кардашьян». Был женат на Крис, матери Ким Кардашьян. Брак продлился 23 года. Их дочери — известные модели Кендалл и Кайли Дженнер. Сделал операцию по смене пола в возрасте 65 лет

Кейтлин Дженнер, США
До перехода была Брюсом Дженнером, спортсменом-легкоатлетом, золотым призером Олимпиады 1976 года в Монреале, отцом шестерых детей и звездой шоу «Семейство Кардашьян». Был женат на Крис, матери Ким Кардашьян. Брак продлился 23 года. Их дочери — известные модели Кендалл и Кайли Дженнер. Сделал операцию по смене пола в возрасте 65 лет

Фото: Brian Snyder / Reuters

&lt;b> Дженна Талакова&lt;/b>, Канада&lt;br> Модель, которая не просто совершила переход, но и добилась разрешения участвовать в отборе на конкурс «Мисс Вселенная». Корону не завоевала, но получила титул «Мисс Конгениальность»

Дженна Талакова, Канада
Модель, которая не просто совершила переход, но и добилась разрешения участвовать в отборе на конкурс «Мисс Вселенная». Корону не завоевала, но получила титул «Мисс Конгениальность»

Фото: Mark Blinch / Reuters

&lt;b> Фэллон Фокс&lt;/b>, США&lt;br> Боец ММА. В 2006 году сделала операцию по изменению пола. Ее желание продолжить спортивную карьеру и снова выходить на ринг вызвало споры. Многие сочли подобное поведение жульничеством по отношению к другим спортсменкам. Но в итоге Фокс добилась своего

Фэллон Фокс, США
Боец ММА. В 2006 году сделала операцию по изменению пола. Ее желание продолжить спортивную карьеру и снова выходить на ринг вызвало споры. Многие сочли подобное поведение жульничеством по отношению к другим спортсменкам. Но в итоге Фокс добилась своего

Фото: Cindy Ord / Getty Images

&lt;b> Раффи Фридман-Гарспен&lt;/b>, США &lt;br> В 2015-2017 годах работала директором по связям с общественностью и подбору персонала Белого дома при президенте США Бараке Обаме. Ранее была первым трансгендером в Палате представителей штата Массачусетс

Раффи Фридман-Гарспен, США
В 2015-2017 годах работала директором по связям с общественностью и подбору персонала Белого дома при президенте США Бараке Обаме. Ранее была первым трансгендером в Палате представителей штата Массачусетс

Фото: NCTE / AFP

&lt;b>Сара Макбрайд&lt;/b>, США&lt;br> В ноябре 2020 года в возрасте 30 лет была избрана сенатором от штата Делавэр. Состоит в Демократической партии.&lt;br> Написала и издала автобиографическую книгу «Завтра будет другим: любовь, потеря и борьба за транс-равенство». Вдова, муж Эндрю Крэй умер от рака через четыре дня после свадьбы

Сара Макбрайд, США
В ноябре 2020 года в возрасте 30 лет была избрана сенатором от штата Делавэр. Состоит в Демократической партии.
Написала и издала автобиографическую книгу «Завтра будет другим: любовь, потеря и борьба за транс-равенство». Вдова, муж Эндрю Крэй умер от рака через четыре дня после свадьбы

Фото: Paul Sancya / AP

&lt;b> Рейчел Левайн&lt;/b>, США&lt;br> В январе 2021 года была назначена помощником министра здравоохранения США и стала первым трансгендером, занимающим федеральный пост. Ранее возглавляла систему здравоохранения штата Пенсильвания, руководила борьбой с COVID-19

Рейчел Левайн, США
В январе 2021 года была назначена помощником министра здравоохранения США и стала первым трансгендером, занимающим федеральный пост. Ранее возглавляла систему здравоохранения штата Пенсильвания, руководила борьбой с COVID-19

Фото: Daniel Shanken / Reuters

&lt;b> Тейлор Смолл&lt;/b>, США&lt;br> В ноябре 2020 года в возрасте 26 лет была избрана в Палату представителей штата Вермонт. Баллотировалась от Демократической и Прогрессивной партий. Возглавляет департамент здоровья в местном центре для людей из ЛГБТ-сообщества. Выступает в качестве артистки травести-шоу под псевдонимом Никки Шампейн. Участвовала в проекте Drag Queen Story Hour, в рамках которого артисты травести-шоу приходят в библиотеки, чтобы читать детям книги

Тейлор Смолл, США
В ноябре 2020 года в возрасте 26 лет была избрана в Палату представителей штата Вермонт. Баллотировалась от Демократической и Прогрессивной партий. Возглавляет департамент здоровья в местном центре для людей из ЛГБТ-сообщества. Выступает в качестве артистки травести-шоу под псевдонимом Никки Шампейн. Участвовала в проекте Drag Queen Story Hour, в рамках которого артисты травести-шоу приходят в библиотеки, чтобы читать детям книги

Фото: facebook.com/taylorsmallvt

&lt;b> Стефани Байерс&lt;/b>, США&lt;br> В ноябре 2020 года в возрасте 57 лет была избрана в законодательное собрание штата Канзас. Ранее работала школьным учителем. Представительница индейского народа чикасо

Стефани Байерс, США
В ноябре 2020 года в возрасте 57 лет была избрана в законодательное собрание штата Канзас. Ранее работала школьным учителем. Представительница индейского народа чикасо

Фото: John Hanna / AP

&lt;b> Бриана Тайтон&lt;/b>, США&lt;br> В ноябре 2020 года была избрана в Палату представителей штата Колорадо. Ранее сменила множество профессий. Работала пожарным, разработчиком мобильных приложений, учителем, геологом. В 2016 году стала секретарем и казначеем ЛГБТ-сообщества в округе Джефферсон. Через год впервые баллотировалась в местную палату представителей и победила

Бриана Тайтон, США
В ноябре 2020 года была избрана в Палату представителей штата Колорадо. Ранее сменила множество профессий. Работала пожарным, разработчиком мобильных приложений, учителем, геологом. В 2016 году стала секретарем и казначеем ЛГБТ-сообщества в округе Джефферсон. Через год впервые баллотировалась в местную палату представителей и победила

Фото: Evan Semón / Courtesy of Brianna For Colorado / AFP

&lt;b> Лайза Бункер&lt;/b>, США&lt;br> Детская писательница, активистка. В 2020 году была переизбрана в Палату представителей штата Нью-Гемпшир. Ранее более 30 лет проработала на коммерческом телевидении, где рассказывала о жизни ЛГБТ-сообщества

Лайза Бункер, США
Детская писательница, активистка. В 2020 году была переизбрана в Палату представителей штата Нью-Гемпшир. Ранее более 30 лет проработала на коммерческом телевидении, где рассказывала о жизни ЛГБТ-сообщества

Фото: twitter.com/LisaBunker

&lt;b> Аманда Симпсон&lt;/b>, США&lt;br> Исполнительный директор офиса энергетических инициатив ВС США, дипломированный инженер, летный инструктор. В компаниях, связанных с оборонным сектором, работает с конца 1980-х годов. В 2009 году стала старшим техническим советником Бюро промышленности и безопасности в администрации президента Барака Обамы, позже перешла на работу в Пентагон. Правозащитница, состоит в администрации нескольких правозащитных ЛГБТ-организаций

Аманда Симпсон, США
Исполнительный директор офиса энергетических инициатив ВС США, дипломированный инженер, летный инструктор. В компаниях, связанных с оборонным сектором, работает с конца 1980-х годов. В 2009 году стала старшим техническим советником Бюро промышленности и безопасности в администрации президента Барака Обамы, позже перешла на работу в Пентагон. Правозащитница, состоит в администрации нескольких правозащитных ЛГБТ-организаций

Фото: twitter.com/AmandaRSimpson

&lt;b> Cтю Расмуссен&lt;/b>, США&lt;br> Первый открытый мэр-трансгендер в стране. Возглавила город Сильвертон (9 тыс. человек). Владеет местным театром, а также собственным спутниковым телеканалом. Неоднократно переизбиралась на новый срок

Cтю Расмуссен, США
Первый открытый мэр-трансгендер в стране. Возглавила город Сильвертон (9 тыс. человек). Владеет местным театром, а также собственным спутниковым телеканалом. Неоднократно переизбиралась на новый срок

Фото: Statesman-Journal / Danielle Peterson / AP

&lt;b>Челси Мэннинг&lt;/b>, США&lt;br> Бывший военнослужащий американской армии. Имя при рождении — Брэдли Эдвард Мэннинг. Получив служебный доступ к секретной информации, передала материалы организации WikiLeaks. За это в мае 2010 года была приговорена к 35 годам лишения свободы. Совершила каминг-аут и трансгендерный переход в заключении. В 2017 году была помилована Бараком Обамой и вышла на свободу

Челси Мэннинг, США
Бывший военнослужащий американской армии. Имя при рождении — Брэдли Эдвард Мэннинг. Получив служебный доступ к секретной информации, передала материалы организации WikiLeaks. За это в мае 2010 года была приговорена к 35 годам лишения свободы. Совершила каминг-аут и трансгендерный переход в заключении. В 2017 году была помилована Бараком Обамой и вышла на свободу

Фото: Cliff Owen / AP

&lt;b> Тесса Гансерер&lt;/b>, Германия&lt;br> С 2018 года состоит с ландтаге Баварии и федеральном парламенте Германии. Открытый трансгендер. Впервые в женском образе появилась на пресс-конференции в январе 2019 года. Имя при рождении — Маркус Гансерер. Есть жена, двое сыновей

Тесса Гансерер, Германия
С 2018 года состоит с ландтаге Баварии и федеральном парламенте Германии. Открытый трансгендер. Впервые в женском образе появилась на пресс-конференции в январе 2019 года. Имя при рождении — Маркус Гансерер. Есть жена, двое сыновей

Фото: Christof STACHE / AFP

&lt;b> Джанмарко Негри&lt;/b>, Италия&lt;br> Стал первым мужчиной-трансгендером на посту мэра итальянского города. В 2019 году возглавил администрацию Тромелло (3,7 тыс. жителей), набрав 40% голосов избирателей. Ранее работал адвокатом по уголовным делам. Имя при рождении — Мария

Джанмарко Негри, Италия
Стал первым мужчиной-трансгендером на посту мэра итальянского города. В 2019 году возглавил администрацию Тромелло (3,7 тыс. жителей), набрав 40% голосов избирателей. Ранее работал адвокатом по уголовным делам. Имя при рождении — Мария

Фото: Antonio Calanni / AP

&lt;b> Владимир Луксурия&lt;/b>, Италия&lt;br> В 2006 году стала депутатом итальянского парламента от Партии коммунистического возрождения, но продержалась в кресле только два года. Родилась в 1965 году, актриса. Одна из лидеров итальянского ЛГБТ-движения с 1993 года. В 1994 году организовала первый в стране гей-парад. Стала популярным колумнистом, медийным персонажем, участницей ток-шоу. В 2014 году во время Олимпиады в Сочи была задержана российской полицией за попытку демонстрации ЛГБТ-символики

Владимир Луксурия, Италия
В 2006 году стала депутатом итальянского парламента от Партии коммунистического возрождения, но продержалась в кресле только два года. Родилась в 1965 году, актриса. Одна из лидеров итальянского ЛГБТ-движения с 1993 года. В 1994 году организовала первый в стране гей-парад. Стала популярным колумнистом, медийным персонажем, участницей ток-шоу. В 2014 году во время Олимпиады в Сочи была задержана российской полицией за попытку демонстрации ЛГБТ-символики

Фото: David Goldman / AP

&lt;b> Мари Ко&lt;/b>, Франция&lt;br> Первая женщина-трансгендер, ставшая мэром французского города. В мае 2020 года в возрасте 55 лет была избрана главой городка Тиллуа-Ле-Маршьен (600 чел.). Уверена, что получила пост не из-за своих особенностей, а благодаря программе. Придерживается социально-экономической модели, основанной на принципах устойчивого развития местной экономики. Сочетает работу мэра с постом директора консалтинговой компании в области информационных технологий

Мари Ко, Франция
Первая женщина-трансгендер, ставшая мэром французского города. В мае 2020 года в возрасте 55 лет была избрана главой городка Тиллуа-Ле-Маршьен (600 чел.). Уверена, что получила пост не из-за своих особенностей, а благодаря программе. Придерживается социально-экономической модели, основанной на принципах устойчивого развития местной экономики. Сочетает работу мэра с постом директора консалтинговой компании в области информационных технологий

Фото: FRANCOIS LO PRESTI / AFP

&lt;b> Петра де Суттер&lt;/b>, Бельгия&lt;br> В октябре 2020 года получила пост вице-премьера и министра по делам госслужбы и государственных организаций Бельгии. Стала первым министром-трансгендером в Европе. Ранее была членом бельгийского Сената и депутатом парламента. Гинеколог, профессор Гентского университета, глава департамента репродуктивной медицины в университетском госпитале. ЛГБТ-активистка

Петра де Суттер, Бельгия
В октябре 2020 года получила пост вице-премьера и министра по делам госслужбы и государственных организаций Бельгии. Стала первым министром-трансгендером в Европе. Ранее была членом бельгийского Сената и депутатом парламента. Гинеколог, профессор Гентского университета, глава департамента репродуктивной медицины в университетском госпитале. ЛГБТ-активистка

Фото: Danny Gys / AP

&lt;b> Дженни Бейли&lt;/b>, Великобритания&lt;br> Второй в мире и первый в стране мэр-трансгендер. В 2007 году была избрана главой городка с населением в 800 человек. Начала гендерный переход в 29 лет, до этого успела жениться и стать отцом двоих детей

Дженни Бейли, Великобритания
Второй в мире и первый в стране мэр-трансгендер. В 2007 году была избрана главой городка с населением в 800 человек. Начала гендерный переход в 29 лет, до этого успела жениться и стать отцом двоих детей

Фото: Laurence Boyce / Wikimedia

&lt;b> Анна Гродска&lt;/b>, Польша&lt;br> Первая женщина-трансгендер, избранная в польский сейм в 2011 году. Сменила пол в 2009 году в возрасте 55 лет. До этого урожденный Кшиштоф Беговски успел жениться, стать отцом и развестись. Психолог, работала в сфере книгоиздания и киноиндустрии, оппозиционерка, борющаяся за максимальное отделение католической церкви от польского государства

Анна Гродска, Польша
Первая женщина-трансгендер, избранная в польский сейм в 2011 году. Сменила пол в 2009 году в возрасте 55 лет. До этого урожденный Кшиштоф Беговски успел жениться, стать отцом и развестись. Психолог, работала в сфере книгоиздания и киноиндустрии, оппозиционерка, борющаяся за максимальное отделение католической церкви от польского государства

Фото: Czarek Sokolowski / AP

&lt;b> Джорджина Бейер&lt;/b>, Новая Зеландия&lt;br> Имя при рождении — Джордж Бертранд. Первый открытый трансгендер, ставший мэром и членом национального парламента. В 1995 году госпожа Бейер стала мэром города Картертон с населением в 5 тыс. человек. В 1999 году прошла в национальный парламент от Лейбористской партии. Сменила пол в 27 лет и до увлечения политикой была звездой веллингтонской гей-сцены и занималась проституцией. Покинула партию, парламент и политику в 2007 году

Джорджина Бейер, Новая Зеландия
Имя при рождении — Джордж Бертранд. Первый открытый трансгендер, ставший мэром и членом национального парламента. В 1995 году госпожа Бейер стала мэром города Картертон с населением в 5 тыс. человек. В 1999 году прошла в национальный парламент от Лейбористской партии. Сменила пол в 27 лет и до увлечения политикой была звездой веллингтонской гей-сцены и занималась проституцией. Покинула партию, парламент и политику в 2007 году

Фото: Vijay Mathur / Reuters

&lt;b>Сестры Лана (на фото) и Лили Вачовски&lt;/b>, США &lt;br> Режиссеры стали знаменитостями благодаря фильмам «Матрица» и «Связь». Тогда они были братьями Ларри и Энди Вачовски. В 2012 году Ларри сделал каминг-аут, появившись на публике в образе женщины с розовыми волосами по имени Лана

Сестры Лана (на фото) и Лили Вачовски, США
Режиссеры стали знаменитостями благодаря фильмам «Матрица» и «Связь». Тогда они были братьями Ларри и Энди Вачовски. В 2012 году Ларри сделал каминг-аут, появившись на публике в образе женщины с розовыми волосами по имени Лана

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

&lt;b>Сестры Лана и Лили (на фото) Вачовски&lt;/b>, США &lt;br> В мае 2016 года Энди Вачовски также признался, что ненавидит свое мужское тело и чувствует себя намного комфортнее в женском образе. Его поддержала жена, с которой они вместе с 1991 года

Сестры Лана и Лили (на фото) Вачовски, США
В мае 2016 года Энди Вачовски также признался, что ненавидит свое мужское тело и чувствует себя намного комфортнее в женском образе. Его поддержала жена, с которой они вместе с 1991 года

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

&lt;b> Чез Боно (справа)&lt;/b>, США&lt;br> Сын певицы Шер. Рожден под именем Чесити в честь бисексуальной женщины, которую Шер сыграла в одноименном фильме. Совершил каминг-аут в 18 лет, прошел несколько операций по смене пола. В 2011 году дебютировал как кинорежиссер, сняв фильм о своей самоидентичности. Снимался в сериале Райана Мерфи «Американская история ужасов». Занимается музыкой, является вокалистом группы Ceremony

Чез Боно (справа), США
Сын певицы Шер. Рожден под именем Чесити в честь бисексуальной женщины, которую Шер сыграла в одноименном фильме. Совершил каминг-аут в 18 лет, прошел несколько операций по смене пола. В 2011 году дебютировал как кинорежиссер, сняв фильм о своей самоидентичности. Снимался в сериале Райана Мерфи «Американская история ужасов». Занимается музыкой, является вокалистом группы Ceremony

Фото: ordan Strauss / Invision / AP

&lt;b> Джина Росеро&lt;/b>, США&lt;br> Топ-модель, часто снимающаяся в рекламе купальников и женского нижнего белья. Десять лет скрывала, что родилась мальчиком. В юности участвовала в конкурсах транссексуалов и занимала первые места. В 19 лет сделала операцию по смене пола в Таиланде. Совершила каминг-аут, чтобы поддержать трансгендеров всего мира, страдающих от одиночества и непонимания своих близких

Джина Росеро, США
Топ-модель, часто снимающаяся в рекламе купальников и женского нижнего белья. Десять лет скрывала, что родилась мальчиком. В юности участвовала в конкурсах транссексуалов и занимала первые места. В 19 лет сделала операцию по смене пола в Таиланде. Совершила каминг-аут, чтобы поддержать трансгендеров всего мира, страдающих от одиночества и непонимания своих близких

Фото: Charles Sykes / Invision / AP

&lt;b> Рене Ричардс&lt;/b>, США&lt;br> Теннисистка, тренер и врач-офтальмолог. Единственный человек, участвовавший в 1970-х годах в Открытом чемпионате США по теннису и в мужском, и в женском разрядах. Для этого ей пришлось выдержать судебный процесс в Верховном суде Нью-Йорка после завершения гендерного перехода

Рене Ричардс, США
Теннисистка, тренер и врач-офтальмолог. Единственный человек, участвовавший в 1970-х годах в Открытом чемпионате США по теннису и в мужском, и в женском разрядах. Для этого ей пришлось выдержать судебный процесс в Верховном суде Нью-Йорка после завершения гендерного перехода

Фото: Dave Pickoff / AP

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Эллиот Пейдж, Канада
16 марта 2021 года актер Эллиот Пейдж стал первым трансгендерным мужчиной на обложке журнала Time. Имя при рождении — Эллен. Наиболее известна по своим ролям в фильмах «Джуно», «Начало» и двух частях серии фильмов «Люди Икс». В 2014 году совершила каминг-аут как лесбиянка, а в 2020 году как трансгендерный мужчина

Фото: TIME / Reuters

Валентина Сампайо, Бразилия
Актриса и модель. В августе 2019 года стала первой открытой трансгендерной моделью Victoria’s Secret. Называет себя Валентиной с 12 лет, имя, данное при рождении, и возраст, в котором совершила трансгендерный переход, не открывает. В 2014 году из-за трансгендерной идентичности была уволена со своей первой работы моделью. Сотрудничала с L’Oreal Paris, Dior, H&M, Marc Jacobs, Moschino, Philipp Plein, модельным агенством The Lions. В 2016 году стала первой моделью-трансгендером на обложке журнала Vogue

Фото: AP

Кейтлин Дженнер, США
До перехода была Брюсом Дженнером, спортсменом-легкоатлетом, золотым призером Олимпиады 1976 года в Монреале, отцом шестерых детей и звездой шоу «Семейство Кардашьян». Был женат на Крис, матери Ким Кардашьян. Брак продлился 23 года. Их дочери — известные модели Кендалл и Кайли Дженнер. Сделал операцию по смене пола в возрасте 65 лет

Фото: Brian Snyder / Reuters

Дженна Талакова, Канада
Модель, которая не просто совершила переход, но и добилась разрешения участвовать в отборе на конкурс «Мисс Вселенная». Корону не завоевала, но получила титул «Мисс Конгениальность»

Фото: Mark Blinch / Reuters

Фэллон Фокс, США
Боец ММА. В 2006 году сделала операцию по изменению пола. Ее желание продолжить спортивную карьеру и снова выходить на ринг вызвало споры. Многие сочли подобное поведение жульничеством по отношению к другим спортсменкам. Но в итоге Фокс добилась своего

Фото: Cindy Ord / Getty Images

Раффи Фридман-Гарспен, США
В 2015-2017 годах работала директором по связям с общественностью и подбору персонала Белого дома при президенте США Бараке Обаме. Ранее была первым трансгендером в Палате представителей штата Массачусетс

Фото: NCTE / AFP

Сара Макбрайд, США
В ноябре 2020 года в возрасте 30 лет была избрана сенатором от штата Делавэр. Состоит в Демократической партии.
Написала и издала автобиографическую книгу «Завтра будет другим: любовь, потеря и борьба за транс-равенство». Вдова, муж Эндрю Крэй умер от рака через четыре дня после свадьбы

Фото: Paul Sancya / AP

Рейчел Левайн, США
В январе 2021 года была назначена помощником министра здравоохранения США и стала первым трансгендером, занимающим федеральный пост. Ранее возглавляла систему здравоохранения штата Пенсильвания, руководила борьбой с COVID-19

Фото: Daniel Shanken / Reuters

Тейлор Смолл, США
В ноябре 2020 года в возрасте 26 лет была избрана в Палату представителей штата Вермонт. Баллотировалась от Демократической и Прогрессивной партий. Возглавляет департамент здоровья в местном центре для людей из ЛГБТ-сообщества. Выступает в качестве артистки травести-шоу под псевдонимом Никки Шампейн. Участвовала в проекте Drag Queen Story Hour, в рамках которого артисты травести-шоу приходят в библиотеки, чтобы читать детям книги

Фото: facebook.com/taylorsmallvt

Стефани Байерс, США
В ноябре 2020 года в возрасте 57 лет была избрана в законодательное собрание штата Канзас. Ранее работала школьным учителем. Представительница индейского народа чикасо

Фото: John Hanna / AP

Бриана Тайтон, США
В ноябре 2020 года была избрана в Палату представителей штата Колорадо. Ранее сменила множество профессий. Работала пожарным, разработчиком мобильных приложений, учителем, геологом. В 2016 году стала секретарем и казначеем ЛГБТ-сообщества в округе Джефферсон. Через год впервые баллотировалась в местную палату представителей и победила

Фото: Evan Semón / Courtesy of Brianna For Colorado / AFP

Лайза Бункер, США
Детская писательница, активистка. В 2020 году была переизбрана в Палату представителей штата Нью-Гемпшир. Ранее более 30 лет проработала на коммерческом телевидении, где рассказывала о жизни ЛГБТ-сообщества

Фото: twitter.com/LisaBunker

Аманда Симпсон, США
Исполнительный директор офиса энергетических инициатив ВС США, дипломированный инженер, летный инструктор. В компаниях, связанных с оборонным сектором, работает с конца 1980-х годов. В 2009 году стала старшим техническим советником Бюро промышленности и безопасности в администрации президента Барака Обамы, позже перешла на работу в Пентагон. Правозащитница, состоит в администрации нескольких правозащитных ЛГБТ-организаций

Фото: twitter.com/AmandaRSimpson

Cтю Расмуссен, США
Первый открытый мэр-трансгендер в стране. Возглавила город Сильвертон (9 тыс. человек). Владеет местным театром, а также собственным спутниковым телеканалом. Неоднократно переизбиралась на новый срок

Фото: Statesman-Journal / Danielle Peterson / AP

Челси Мэннинг, США
Бывший военнослужащий американской армии. Имя при рождении — Брэдли Эдвард Мэннинг. Получив служебный доступ к секретной информации, передала материалы организации WikiLeaks. За это в мае 2010 года была приговорена к 35 годам лишения свободы. Совершила каминг-аут и трансгендерный переход в заключении. В 2017 году была помилована Бараком Обамой и вышла на свободу

Фото: Cliff Owen / AP

Тесса Гансерер, Германия
С 2018 года состоит с ландтаге Баварии и федеральном парламенте Германии. Открытый трансгендер. Впервые в женском образе появилась на пресс-конференции в январе 2019 года. Имя при рождении — Маркус Гансерер. Есть жена, двое сыновей

Фото: Christof STACHE / AFP

Джанмарко Негри, Италия
Стал первым мужчиной-трансгендером на посту мэра итальянского города. В 2019 году возглавил администрацию Тромелло (3,7 тыс. жителей), набрав 40% голосов избирателей. Ранее работал адвокатом по уголовным делам. Имя при рождении — Мария

Фото: Antonio Calanni / AP

Владимир Луксурия, Италия
В 2006 году стала депутатом итальянского парламента от Партии коммунистического возрождения, но продержалась в кресле только два года. Родилась в 1965 году, актриса. Одна из лидеров итальянского ЛГБТ-движения с 1993 года. В 1994 году организовала первый в стране гей-парад. Стала популярным колумнистом, медийным персонажем, участницей ток-шоу. В 2014 году во время Олимпиады в Сочи была задержана российской полицией за попытку демонстрации ЛГБТ-символики

Фото: David Goldman / AP

Мари Ко, Франция
Первая женщина-трансгендер, ставшая мэром французского города. В мае 2020 года в возрасте 55 лет была избрана главой городка Тиллуа-Ле-Маршьен (600 чел.). Уверена, что получила пост не из-за своих особенностей, а благодаря программе. Придерживается социально-экономической модели, основанной на принципах устойчивого развития местной экономики. Сочетает работу мэра с постом директора консалтинговой компании в области информационных технологий

Фото: FRANCOIS LO PRESTI / AFP

Петра де Суттер, Бельгия
В октябре 2020 года получила пост вице-премьера и министра по делам госслужбы и государственных организаций Бельгии. Стала первым министром-трансгендером в Европе. Ранее была членом бельгийского Сената и депутатом парламента. Гинеколог, профессор Гентского университета, глава департамента репродуктивной медицины в университетском госпитале. ЛГБТ-активистка

Фото: Danny Gys / AP

Дженни Бейли, Великобритания
Второй в мире и первый в стране мэр-трансгендер. В 2007 году была избрана главой городка с населением в 800 человек. Начала гендерный переход в 29 лет, до этого успела жениться и стать отцом двоих детей

Фото: Laurence Boyce / Wikimedia

Анна Гродска, Польша
Первая женщина-трансгендер, избранная в польский сейм в 2011 году. Сменила пол в 2009 году в возрасте 55 лет. До этого урожденный Кшиштоф Беговски успел жениться, стать отцом и развестись. Психолог, работала в сфере книгоиздания и киноиндустрии, оппозиционерка, борющаяся за максимальное отделение католической церкви от польского государства

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Джорджина Бейер, Новая Зеландия
Имя при рождении — Джордж Бертранд. Первый открытый трансгендер, ставший мэром и членом национального парламента. В 1995 году госпожа Бейер стала мэром города Картертон с населением в 5 тыс. человек. В 1999 году прошла в национальный парламент от Лейбористской партии. Сменила пол в 27 лет и до увлечения политикой была звездой веллингтонской гей-сцены и занималась проституцией. Покинула партию, парламент и политику в 2007 году

Фото: Vijay Mathur / Reuters

Сестры Лана (на фото) и Лили Вачовски, США
Режиссеры стали знаменитостями благодаря фильмам «Матрица» и «Связь». Тогда они были братьями Ларри и Энди Вачовски. В 2012 году Ларри сделал каминг-аут, появившись на публике в образе женщины с розовыми волосами по имени Лана

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Сестры Лана и Лили (на фото) Вачовски, США
В мае 2016 года Энди Вачовски также признался, что ненавидит свое мужское тело и чувствует себя намного комфортнее в женском образе. Его поддержала жена, с которой они вместе с 1991 года

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

Чез Боно (справа), США
Сын певицы Шер. Рожден под именем Чесити в честь бисексуальной женщины, которую Шер сыграла в одноименном фильме. Совершил каминг-аут в 18 лет, прошел несколько операций по смене пола. В 2011 году дебютировал как кинорежиссер, сняв фильм о своей самоидентичности. Снимался в сериале Райана Мерфи «Американская история ужасов». Занимается музыкой, является вокалистом группы Ceremony

Фото: ordan Strauss / Invision / AP

Джина Росеро, США
Топ-модель, часто снимающаяся в рекламе купальников и женского нижнего белья. Десять лет скрывала, что родилась мальчиком. В юности участвовала в конкурсах транссексуалов и занимала первые места. В 19 лет сделала операцию по смене пола в Таиланде. Совершила каминг-аут, чтобы поддержать трансгендеров всего мира, страдающих от одиночества и непонимания своих близких

Фото: Charles Sykes / Invision / AP

Рене Ричардс, США
Теннисистка, тренер и врач-офтальмолог. Единственный человек, участвовавший в 1970-х годах в Открытом чемпионате США по теннису и в мужском, и в женском разрядах. Для этого ей пришлось выдержать судебный процесс в Верховном суде Нью-Йорка после завершения гендерного перехода

Фото: Dave Pickoff / AP

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