Верховный суд Великобритании решил, кого считать женщиной

Сегодня, 16 сентября, Верховный суд Великобритании вынес решение о том, кто может считаться женщиной, а кто ею быть не может. Как следует из постановления суда, женщинами являются только те, кто таковыми родился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lee Smith / Reuters Фото: Lee Smith / Reuters

Рассматривать подобный вопрос Верховному суду пришлось в свете решения правительства Шотландии, которое в 2018 году постановило, что закон о равенстве полов защищает интересы всех женщин, включая трансгендеров. Он предусматривает увеличение количества женщин на госслужбе. Но с таким подходом не согласились представители феминистского движения Шотландии.

Верховный суд Великобритании единогласно постановил, что определение «женщина» в законодательстве о равенстве относится к «биологической женщине и биологическому полу». Соответственно, трансгендеры не могут претендовать на те же права в рамках закона о равенстве полов, что и женщины от рождения.

Правящая в Великобритании Лейбористская партия приветствовала решение, отметив, что оно вносит «ясность» в интерпретацию закона. Позитивно решение суда восприняли и консерваторы, сочтя его «явной победой здравого смысла».

Кирилл Сарханянц