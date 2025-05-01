Гостиницы в Ярославской области вновь выставлены на продажу

Гостиницы в Ростове Великом и Угличе в третий раз выставлены на продажу. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Напомним, что гостиницы находятся в областной собственности, переданы в управление сети «Азимут». Выставили их на продажу еще в 2024 году, тогда стоимость составляла 953 и 813 млн руб. соответственно. В первый раз торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

Во второй раз объекты продавали со снижением цены от начальной: нижний порог стоимости гостиницы в Ростове устанавливали в 406 млн руб., а в Угличе — в 476 млн руб. На процедуру также никто не заявился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Сейчас объекты прошли новую оценку и выставлены на продажу за 658,5 млн руб. в Угличе и 607 млн руб. в Ростове.

«Заявки принимаются до 6 июня. Оба объекта расположены в исторических центрах городов Золотого кольца и могут стать хорошей инвестицией. Доходы от их приватизации поступят в бюджет области»,— сообщил министр имущественных отношений Николай Здоров.

Алла Чижова