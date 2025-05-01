Завод «Стройминерал» заключил с правительством Башкирии СЗПК

Правительство Башкирии заключило с ООО «Завод "СтройМинерал"» соглашение о защите и поощрении инвестиций. Компания планирует построить в Учалинском районе комплекс по производству керамизированных гранул, вложив в проект около 3 млрд руб. Как сообщила пресс-служба республиканского правительства, соглашение о защите и поощрении инвестиций заключено на «Инвестчасе» у главы Башкирии Радия Хабирова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Данное производство сыграет важную роль для строительной отрасли, поскольку керамизированные гранулы используются для обеспечения защитного декоративного слоя кровель. Строительство комплекса предполагает возведение производственных и складских объектов в несколько очередей»,— сообщил генеральный директор Корпорации развития региона Наиль Габбасов.

Ввести комплекс в эксплуатацию планируется в 2027 году. После выхода на проектную мощность предприятие будет выпускать от 50 тыс. до 100 тыс. тонн продукции ежегодно.

Соглашение о защите и поощрении инвестиций позволит инвестору в упрощенном порядке воспользоваться налоговыми льготами и получить земельный участок в аренду без торгов.

В ноябре 2024 года проект производства керамизированных гранул был включен в перечень приоритетных.

ООО «Завод "СтройМинерал"» зарегистрировано в Учалах в 2001 году. Компания входит в корпорацию «Технониколь». Выручка завода «Стройминерал» в 2024 году составила 1,8 млрд, чистая прибыль — 411,8 млн руб.

Наталья Балыкова