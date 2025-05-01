С 9 по 15 августа состоится международный автопробег БРИКС, в ходе которого участники проедут по скоростным трассам России, пройдя по маршруту через Казань. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автопробег БРИКС пройдет по скоростным трассам России с остановкой в Казани

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Автопробег БРИКС пройдет по скоростным трассам России с остановкой в Казани

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Участники преодолеют более 1,6 тыс. км по скоростным магистралям, начав путь в Екатеринбурге и завершив его в Москве.

Маршрут мероприятия пройдет через города Дюртюли, Казань, Нижний Новгород и Суздаль. На первом этапе, от Екатеринбурга до Казани, иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах, передадут символический факел представителям деловых кругов стран БРИКС+.

В мероприятии примут участие 33 компании из 15 государств, включая Бразилию, Китай, Индию и Южно-Африканскую Республику.

Среди участников — организации строительной, логистической и финансовой сфер. Завершится автопробег в Москве на территории ВДНХ, где состоится финальное мероприятие.

Артём Дергунов