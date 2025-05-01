Депутаты СРЗП предложили ежеквартально индексировать зарплату в России

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) во главе с лидером Сергеем Мироновым подготовили законопроект, предлагающий ежеквартально индексировать зарплату на уровень инфляции. Документ направлен на заключение в правительство, передает «РИА Новости».

В Трудовом кодексе есть норма об индексации зарплаты в связи с ростом цен на товары и услуги, но она носит рекомендательный характер. По словам господина Миронова, индексацию проводят лишь в бюджетной сфере, а ее размер не отвечает уровню инфляции. Частные компании «сами определяют размер, периодичность и саму возможность повышения зарплат», уточнил политик.

Лидер СРЗП отметил, что реальные доходы населения падают второй год подряд. Сергей Миронов уверен, что предложенный партией проект закона в том числе поможет повысить доходы россиян, а также стабилизирует социально-экономическую ситуацию в стране.

В начале 2025 года пенсии повысили на 7,3%. Из-за инфляции, которая оказалась выше прогнозов, Владимир Путин поручил проиндексировать выплаты по фактической инфляции 2024 года — на 9,5%. В Госдуме говорили, что с января 2026 года начнут применять механизм двойной индексации страховых пенсий: в феврале и апреле.