Продюсер «Синего трактора» подал более 2 тыс. исков в защиту авторских прав

Продюсер и один из авторов детского музыкального шоу «Синий трактор» Артур Днепровский с 2020 года направил в российские арбитражные суды около двух тыс. исков в защиту авторских прав на придуманный шоу. С материалами дела ознакомилось «РИА Новости».

Господину Днепровскому принадлежат права на произведения изобразительного искусства и на товарные знаки в виде изображений персонажей. Он судится в продавцами и производителями игрушек, повторяющих героев мультфильма, а также других товаров.

Сообщается, что с начала 2025 года Артур Днепровский подал более 60 исков в суд к нарушителям авторских прав.

Синий Трактор — мультсериал и медиафраншиза. Производством контента занимается созданная Артуром Днепровским компании ООО «Биг Папа». Сериал создаётся с 19 мая 2014 года. Режиссёр и продюсер сериала — Артур Днепровский, композитор и автор песен — Артём Колпаков.