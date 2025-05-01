В ГД предложили запретить мигрантам въезжать в РФ без справки об отсутствии ВИЧ

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, согласно которому мигранты будут обязаны при пересечении границы с РФ предъявлять справку об отсутствии ВИЧ и туберкулеза.

«Гражданин при пересечении границы обязан иметь...: медицинскую страховку, результаты анализов, подтверждающих отсутствие инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатита В и С, а также отсутствие заболевания сифилисом и туберкулезом...»,– говорится в пояснительной записке документа, с которым ознакомилось ТАСС.

Если закон примут, он обяжет трудовых мигрантов предъявлять при въезде в РФ тест на отсутствие в крови наркотиков, сделанный не ранее чем за 72 часа. По словам господина Нилова, это снизит нагрузку на здравоохранение и предотвратит въезд мигрантов с опасными заболеваниями.