Трамп: США и Украина заключили сделку об экономическом партнерстве

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Украина заключили сделку об экономическом партнерстве. По его словам, он настоял на этом соглашении, чтобы компенсировать потраченные на помощь Киеву средства и получить что-то взамен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

«Европейцы дают деньги — они полностью защищены. Они получают деньги обратно. Мы даем гораздо больше денег. У нас абсолютно ничего нет.— сказал Дональд Трамп журналистам.— Так что я сказал: ну, мы хотим что-то за наши усилия сверх того, что вы бы посчитали приемлемым. У них отличные редкоземельные элементы. И мы заключили сделку, где наши деньги защищены, где мы можем начать добычу и делать то, что нужно. Это также хорошо для них, потому что там будет американское присутствие. И американское присутствие, я думаю, удержит много плохих игроков вне страны или, по крайней мере, вне того района, где мы ведем добычу».

«Мы заключили сделку. И я предполагаю, что они будут ее соблюдать. Я поручил это дело Скотту (министру финансов США Бессенту.— ''Ъ''.), и он всё прекрасно объяснил, но плодов этой сделки мы пока не видели. Полагаю, ещё увидим», – сказал президент США.

Соглашение предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины. Киев будет вносить в этот фонд 50% доходов от будущей монетизации государственных природных ресурсов (нефть, газ, минералы). Как пояснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, американская сторона сможет зачислять новую военную помощь в качестве взноса. При этом, премьер подчеркнул, что Украина сохраняет за собой контроль за всеми своими ресурсами. В правление фонда войдут шесть человек: по три от каждой из сторон.

Лусине Баласян