«Ростов» вышел в финал Кубка России по футболу

Футбольный клуб «Ростов» обыграл «Локомотив» в матче второго этапа полуфинала «пути регионов» Кубка России по футболу. Игра завершилась со счетом 2:0.

На 27-й минуте гол с пенальти забил Максим Осипенко. Второй гол забил Егор Голенков на 87-й минуте. В финале турнира «Ростов» встретится со «Спартаком».

Перед матчем, который проходил на «РЖД-Арене» в Москве, прошла акция «Бессмертный полк». С портретами родственников, участвовавших во Второй мировой войне, вышли футболисты обеих команд.