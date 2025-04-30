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Коммерсантъ FM
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Песков сообщил о вероятном продлении обязательной продажи валютной выручки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что механизм об обязательной продаже валютной выручки экспортерами может быть продлен. Действующий указ президента истекает сегодня, 30 апреля.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Будет принято решение о продолжении действия этого инструмента. Вместе с тем востребованность этого механизма сейчас не столь велика»,— сказал Дмитрий Песков РБК.

Президент Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки в октябре 2023 года для обеспечения стабильности валютного курса. В апреле 2024 года правительство продлило его действие на год. Замглавы министра финансов Алексей Моисеев сообщал, что правительство и Центробанк заняли разные позиции в вопросе продления механизма.

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