Песков сообщил о вероятном продлении обязательной продажи валютной выручки
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что механизм об обязательной продаже валютной выручки экспортерами может быть продлен. Действующий указ президента истекает сегодня, 30 апреля.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Будет принято решение о продолжении действия этого инструмента. Вместе с тем востребованность этого механизма сейчас не столь велика»,— сказал Дмитрий Песков РБК.
Президент Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки в октябре 2023 года для обеспечения стабильности валютного курса. В апреле 2024 года правительство продлило его действие на год. Замглавы министра финансов Алексей Моисеев сообщал, что правительство и Центробанк заняли разные позиции в вопросе продления механизма.