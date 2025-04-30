Песков сообщил о вероятном продлении обязательной продажи валютной выручки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что механизм об обязательной продаже валютной выручки экспортерами может быть продлен. Действующий указ президента истекает сегодня, 30 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Будет принято решение о продолжении действия этого инструмента. Вместе с тем востребованность этого механизма сейчас не столь велика»,— сказал Дмитрий Песков РБК.

Президент Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки в октябре 2023 года для обеспечения стабильности валютного курса. В апреле 2024 года правительство продлило его действие на год. Замглавы министра финансов Алексей Моисеев сообщал, что правительство и Центробанк заняли разные позиции в вопросе продления механизма.