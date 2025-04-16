ЦБ и правительство заняли разные позиции по поводу продажи валютной выручки

Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что правительство поддерживает продление на год требований об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Центробанк, по его словам, выступает против. Соответствующий указ президента истекает 30 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Правительство поддержало. Банк России имеет замечания. Они вообще считают, что в нынешней ситуации продлевать действие указа не надо»,— сказал Алексей Моисеев журналистам (цитата по ТАСС). Он добавил, что Минфин пытается урегулировать ситуацию.

Президент Владимир Путин подписал указ об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки в октябре 2023 года. В конце апреля 2024-го правительство продлило действие меры на год. Механизм предусматривает зачисление на счета в России не менее 40% валютной выручки экспортеров. Из них как минимум 90% должны продаваться на внутреннем рынке.

Подробнее — в материале «Ъ» «Валютная выручка ищет путь домой».