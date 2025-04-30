Власти Доминиканы ждут от России помощи в решении кризиса в Гаити

Руководство Доминиканской Республики надеется на вовлеченность российских коллег в разрешение кризиса в Гаити, заявил глава доминиканского МИДа Роберто Альварес. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Санто-Доминго.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграмм-канал Марии Захаровой Фото: Телеграмм-канал Марии Захаровой

«Одна из центральных тем наших переговоров — это глубокий политический кризис безопасности на Гаити. Я представил (Сергею.— "Ъ") Лаврову проблему очень детально»,— сообщил господин Альварес журналистам.

Доминиканский министр отметил, что власти страны выступают за скоординированные действия для разрешения кризиса в рамках Организации Объединенных Наций. По его словам, в Доминиканской Республике рассчитывают на содействие российской стороны в этом вопросе.

Из-за деятельности преступных группировок соседствующее с Доминиканской Республикой государство Гаити переживает серьезный политико-экономический кризис. В марте 2024 года преступные группировки напали на правительственный квартал, атаковали полицейские участки, здание МВД и президентский дворец. Они также штурмовали здание тюрьмы в Порт-о-Пренсе, откуда сбежало почти 4 тыс. заключенных.

Анастасия Домбицкая