Владимир Путин встретился с Оливером Стоуном

Президент России Владимир Путин провел встречу с американским режиссером Оливером Стоуном. Как сообщила пресс-служба Кремля, они встретились на просветительском форуме «Знание. Первые».

Владимир Путин и Оливер Стоун обменялись приветствиями и обсудили вопросы, связанные с историей и современной ролью России. Американский режиссер, обладатель трех премий «Оскар» и пяти «Золотых глобусов», отметил, что отношение к России на Западе «никогда не было таким плохим» из-за пропаганды. Он выразил надежду на достижение соглашения по сокращению ядерных арсеналов между президентами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Во время встречи Путин по-английски ответил Оливеру Стоуну, что у него все хорошо, и добавил: «Уважаемый мистер Стоун, очень рад вас видеть»,— на русском языке. Российский лидер поблагодарил американского режиссера и отметил важность их диалога.