Лавров: Россия и Доминикана обсуждают запуск прямого авиасообщения

Москва и Санто-Доминго работают над восстановлением турпотока и обсуждают возможность запуска прямого авиасообщения между двумя странами. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с доминиканским коллегой Роберто Альваресом в столице Доминиканской Республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам Сергея Лаврова, на переговорах стороны обсудили конкретные шаги, которые необходимо осуществить для того, чтобы вернуться к поступательной тенденции наращивания туристического потока из России в Доминиканскую Республику.

Как отметил российский министр, у сторон есть понимание, как действовать для достижения этой цели. Он сообщил, что страны уже ведут работу над установлением прямого авиасообщения.

Глава доминиканского МИДа Роберто Альварес, в свою очередь, подчеркнул уверенность в наличии у Санто-Доминго потенциала для наращивания потока российских туристов.

Турпоток из России в Доминиканскую Республику снизился после пандемии и начала боевых действий на Украине. По данным Центрального банка ДР, за первые десять месяцев 2024 года Доминиканскую Республику посетили всего 18 тыс. россиян. Для сравнения, в 2021 году показатель составил 183 тыс. гостей.

Анастасия Домбицкая